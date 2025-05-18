Інтерфакс-Україна
Події
19:10 18.05.2025

Росія вперше зупинила нафтовий танкер з естонського порту

1 хв читати

У територіальних водах Росії вперше зупинили нафтовий танкер з Естонії, повідомляє міністерство закордонних справ Естонії.

"Сьогодні, 18 травня, Російська Федерація затримала нафтовий танкер Green Admire, який йшов під ліберійським прапором та належав грецькій компанії, коли він відпливав з естонського порту Сілламяе за раніше узгодженим маршрутом через російські територіальні води", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, цей навігаційний маршрут був встановлений за взаємною згодою між Росією, Естонією та Фінляндією.

Щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому, Естонія перенаправлятиме рух суден до та з Сілламяе виключно через естонські територіальні води.

"Сьогоднішній інцидент показує, що Росія продовжує поводитися непередбачувано. Я також повідомив наших союзників про цю подію", - заявив міністр закордонних справ Маргус Цахкна.

 

 

Теги: #танкер #таллинн #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:19 18.05.2025
Зеленський та прем'єр Австралії обговорили додатковий санкційний тиск на Росію

Зеленський та прем'єр Австралії обговорили додатковий санкційний тиск на Росію

16:47 18.05.2025
Росія планує "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети для залякування – ГУР

Росія планує "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети для залякування – ГУР

13:09 18.05.2025
Росія напередодні президентських виборів у Польщі активізувала чергову фазу інформаційної війни – ГУР МО України

Росія напередодні президентських виборів у Польщі активізувала чергову фазу інформаційної війни – ГУР МО України

07:34 18.05.2025
Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 91 од. автотехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 91 од. автотехніки - Генштаб

17:33 04.02.2025
У Фінляндії суд відмовив у звільненні танкера Eagle S, підозрюваного в грудневому пошкодженні кабелів зв'язку

У Фінляндії суд відмовив у звільненні танкера Eagle S, підозрюваного в грудневому пошкодженні кабелів зв'язку

23:29 10.01.2025
Зеленський назвав загрозою природному середовищу пошкоджений нафтовий танкер РФ біля німецького Рюгена

Зеленський назвав загрозою природному середовищу пошкоджений нафтовий танкер РФ біля німецького Рюгена

15:06 26.12.2024
Фінляндія затримала танкер Eagle S за підозрою в пошкодженні підводного електрокабеля з Естонією

Фінляндія затримала танкер Eagle S за підозрою в пошкодженні підводного електрокабеля з Естонією

12:46 15.12.2024
У Керченській протоці тонуть два російські танкери з мазутом, їх пошкодили хвилі - ЗМІ

У Керченській протоці тонуть два російські танкери з мазутом, їх пошкодили хвилі - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський надіслав Трампу листа з новими пропозиціями співпраці в ОПК та торгівлі

Висунуті Росією на переговорах в Стамбулі умови були нереалістичними – Зеленський на зустрічі з Венсом і Рубіо

Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV

У Ватикані завершилася зустріч Зеленського з Венсом і Рубіо

Зеленський та перша леді України зустрінуться з папою Львом XІV в Римі

ОСТАННЄ

Президентка Єврокомісії обговорила з Венсом припинення вогню в Україні

Зеленський передав Папі Римському Леву XIV ікону Божої матері з немовлям як символ життя

Ворог вдарив по залізничному вокзалу Херсону, є пошкодження – ОВА

Ворог продовжує обстрілювати населені пункти Дніпропетровщини, є пошкодження – Лисак

З окупованої території України вдалося врятувати 15-річного хлопця– Зарівна

Посол ЄС про нічну атаку РФ: Росія розуміє лише мову сили

Зеленський надіслав Трампу листа з новими пропозиціями співпраці в ОПК та торгівлі

Висунуті Росією на переговорах в Стамбулі умови були нереалістичними – Зеленський на зустрічі з Венсом і Рубіо

Росіяни зберігають високу активність на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА