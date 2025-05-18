Росія вперше зупинила нафтовий танкер з естонського порту

У територіальних водах Росії вперше зупинили нафтовий танкер з Естонії, повідомляє міністерство закордонних справ Естонії.

"Сьогодні, 18 травня, Російська Федерація затримала нафтовий танкер Green Admire, який йшов під ліберійським прапором та належав грецькій компанії, коли він відпливав з естонського порту Сілламяе за раніше узгодженим маршрутом через російські територіальні води", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, цей навігаційний маршрут був встановлений за взаємною згодою між Росією, Естонією та Фінляндією.

Щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому, Естонія перенаправлятиме рух суден до та з Сілламяе виключно через естонські територіальні води.

"Сьогоднішній інцидент показує, що Росія продовжує поводитися непередбачувано. Я також повідомив наших союзників про цю подію", - заявив міністр закордонних справ Маргус Цахкна.