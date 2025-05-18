Зеленський надіслав Трампу листа з новими пропозиціями співпраці в ОПК та торгівлі

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський надіслав президенту США Дональду Трампу листа з новими пропозиціями щодо співпраці в оборонно-промисловій і торговельній сферах, повідомляє Офіс голови української держави за результатами зустрічі Зеленського із віце-президентом США Джей Ді Венсом та державним секретарем США Марко Рубіо у Римі у неділю.

"Окрема увага – реалізації угоди про економічне партнерство між Україною та США", – наголошується у релізі на сайті Офісу президента.

Як повідомлялося, 30 квітня США та Україна підписали угоду про створення інвестиційного фонду відновлення з розподілом участі 50/50, який націлений на сфері видобутку та продажу критичних матеріалів, нафти і газу та супроводжуючої інфраструктури в Україні. Від України учасником фонду є Агенція державно-приватного партнерства (ДПП) зі сфери управління Мінекономіки, від США - Міжнародна фінансова корпорація розвитку (Development Finance Corporation, DFC).

Верховна Рада 8 травня 338 голосами за необхідного мінімуму в 226 ратифікувала цю угоду і вже ухвалила в першому читанні необхідні зміни до Бюджетного кодексу, остаточне прийняття яких очікується на початку червня. Потім 13 травня Агенція ДПП та DFC підписали договір про створення фонду та договір між фондом і генеральним партнером на управління фондом.

Ці договори набувають чинності разом із міжурядовою угодою - 23 травня цього року, на 10-й день після опублікованого напередодні закону про її ратифікацію. В цей же день очікується отримання від США ноти, яка підтверджує завершення внутрішніх процедур щодо створення фонду, що дозволить операційно запустити його протягом наступних 40-60 днів.

Початковим внеском України до фонду є 50% коштів, які будуть отримані після набрання чинності угодою у вигляді плати за нові та "сплячі" ліцензії та ренти на видобуток корисних копалин. В якості внесків США у фонд може враховуватися вартість воєенної допомоги Україні, на що розраховують у Києві. Угода стала відома як "угода про надра" або "угода про корисні копалини". За її ратифікацію проголосували 338 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.