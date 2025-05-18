У Польщі розпочалося голосування на президентських виборах - ЗМІ

У Польщі в неділю о 7:00 за місцевим часом (8:00 за Києвом - ІФ-У) розпочалося голосування на президентських виборах, повідомляє Польське агентство преси (PAP).

У виборчих перегонах беруть участь 13 кандидатів. Голосування триватиме до 21:00. До завершення голосування в країні діє виборча тиша.

"Право голосу мають майже 29 млн громадян. Виборчі дільниці відкриті по всій країні — понад 32 тис., ще 511 дільниць працюють за кордоном", - йдеться в повідомленні.