Інтерфакс-Україна
Події
08:00 18.05.2025

Жительку Новоолександрівки Херсонської області госпіталізовано з важкою травмою внаслідок детонації вибухівки

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Жителька села Новоолександрівка Херсонської області отримала важке поранення внаслідок вибуху невідомого предмета біля свого будинку ввечері суботи, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація в неділю у своєму Телеграм-каналі.

"Жінка 1967 року народження поблизу свого будинку спіткнулась об невідомий предмет, який здетонував. Внаслідок вибуху вона отримала важку травму руки", – йдеться в повідомленні.

Постраждалу госпіталізували до лікарні, наразі медики надають їй всю необхідну допомогу.

 

 

Теги: #постраждала #херсонська_область #детонація

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