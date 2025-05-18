Жительку Новоолександрівки Херсонської області госпіталізовано з важкою травмою внаслідок детонації вибухівки

Жителька села Новоолександрівка Херсонської області отримала важке поранення внаслідок вибуху невідомого предмета біля свого будинку ввечері суботи, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація в неділю у своєму Телеграм-каналі.

"Жінка 1967 року народження поблизу свого будинку спіткнулась об невідомий предмет, який здетонував. Внаслідок вибуху вона отримала важку травму руки", – йдеться в повідомленні.

Постраждалу госпіталізували до лікарні, наразі медики надають їй всю необхідну допомогу.