Інтерфакс-Україна
Події
06:26 18.05.2025

У Києві зафіксовано падіння уламків ворожого БПЛА – КМВА

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Станом на 06:10 зафіксовано падіння уламків збитого ворожого безпілотного літального апарата в Голосіївському районі столиці, повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА) в своєму телеграм-каналі.

Унаслідок падіння уламків пошкоджено дах нежитлової будівлі. Пожежі та потерпілих немає. На місці працюють фахівці.

"Тим часом загроза зберігається, ворожі дрони ще фіксують в околицях Києва. Залишайтеся в укриттях до відбою тривоги!", – наголосили в КМВА.

Джерело: https://t.me/VA_Kyiv/11827

Теги: #київ #наслідки #атака

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