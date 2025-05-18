Інтерфакс-Україна
Події
03:12 18.05.2025

Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги на понад 4 млрд крон

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Данія оголосила про 26-й пакет військової допомоги Україні, що включає артилерійські системи, боєприпаси, обладнання для Повітряних сил ЗСУ та розширення навчальної бази, повідомляє Міністерство оборони Данії.

Обсяг допомоги становить близько 4,2 млрд данських крон на період 2025–2028 років і фінансується за рахунок Українського фонду та Європейського фонду миру.

"На жаль, потреба України у допомозі та підтримці не зменшилася. Я щасливий і пишаюся тим, що ми знову можемо виділити кошти на пожертви, які змінять ситуацію на полі бою як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Данія була непохитною прихильницею України з самого початку війни. Ми продовжимо робити це і в наступні роки", – зазначив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Пакет передбачає поставки артилерійських снарядів, зокрема в рамках чеської ініціативи, а також обладнання для бойових літаків. Навесні 2024 року Данія, Чехія та Нідерланди об’єднали зусилля для фінансування закупівлі боєприпасів, і додаткові кошти дозволять забезпечити стабільні поставки.

"Данія була непохитною прихильницею України з початку війни і продовжить підтримку", – наголосив Поульсен.

Джерело: https://www.fmn.dk/da/nyheder/2025/ny-donationspakke-sikrer-artillerisystemer-og-materiel-til-ukraines-flyvevaben/

Теги: #данія #допомога #озброєння

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