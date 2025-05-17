Інтерфакс-Україна
Події
23:07 17.05.2025

З початку доби Сили оборони відбили 131 ворожу атаку - Генштаб

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З початку доби відбулося 131 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.

"Російські загарбники завдали 52 авіаційних ударів, скинувши при цьому 63 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 1036 дронів-камікадзе та здійснили майже 4000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 44 штурмових та наступальних дій, шість з яких станом на 22:00 суботи ще тривали.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/24364

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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