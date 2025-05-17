Літак Зеленського прибув до Рима

Президентський літак Airbus A319 державної авіакомпанії "Україна" приземлився об 17:06 (за Києвом) суботи у Римі, повідомляється на сайті авіаресурсу "AirNav".

При цьому невідомо, хто перебуває на борту літака і чи летить ним президент України Володимир Зеленський.

Про плани голови держави відвідати Італію не повідомлялося.

Але у п'ятницю, 16 травня, Папа Римський Лев XIV заявляв про готовність надати Ватикан як місце зустрічей представників України та РФ після того, як переговори у Стамбулі продемонстрували свою неефективність. "Папа має намір, можливо, надати Ватикан, Святий Престол, для прямої зустрічі між двома сторонами", - сказав держсекретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін.

Зеленський подякував понтифіку за готовність "взяти на себе роль посередника у відновленні миру в усьому світі". Ні про які дати можливих зустрічей мова не йшла.

Як відомо, офіційна інавгураційна меса Папи Римського Лева XIV на честь його призначення відбудеться на площі Святого Петра в неділю, 18 травня.

Раніше, 14 травня, агенція Reuters, посилаючись на інформацію, отриману від очільника Офісу президента України Андрія Єрмака, повідомляла, що Зеленський планує відвідати інавгураційну месу новообраного Папи Римського Лева XIV у Ватикані в неділю, якщо дозволять військові обставини. Єрмак також заявив, що український президент "буде готовий провести переговори з будь-якими іншими світовими лідерами в кулуарах інавгурації".

Очікується, що на інавгураційній месі буде присутня низка світових лідерів.