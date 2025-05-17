Ердоган обіцяє продовжувати зусилля для досягнення миру в Україні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв, що продовжить посередницькі зусилля для припинення російської війни проти України.

"Ми робитимемо все можливе, щоб зберегти відкритими канали для діалогу і щоб переговори продовжилися", - цитують його слова турецькі ЗМІ.

Ердоган зазначив, що сподівається на підтримку всіх сторін, зокрема ЄС, для продовження переговорного процесу і досягнення миру в Україні.

Турецький президент позитивно оцінив переговори делегацій РФ і України, що відбулися в п'ятницю в Стамбулі.

"Було важливо зібрати делегації з обох країн у Стамбулі, оскільки це необхідно для припинення війни і для встановлення миру в регіоні", - наголосив Ердоган.