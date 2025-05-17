Інтерфакс-Україна
Події
16:11 17.05.2025

Удар ворога по мікроавтобусу поблизу Білопілля став найсмертоноснішим за останні кілька тижнів - місія ООН

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Удар ворога по мікроавтобусу поблизу Білопілля став найсмертоноснішим за останні кілька тижнів - місія ООН
Фото: https://t.me/Sumy_news_ODA

Удар ворога по мікроавтобусу поблизу міста Білопілля в Сумській області став найсмертоноснішим за останні кілька тижнів, загинули цивільні особи, повідомляють спеціалісти ООН з прав людини.

Спеціалісти Моніторингової місії ООН з прав людини (ММПЛУ) збирають додаткову інформацію про обставини удару безпілотника та постраждалих. За попередніми даними, мікроавтобус перевозив цивільних осіб, евакуйованих із прифронтової території, більшість з яких були жінки.

"За повідомленнями, дев'ять цивільних осіб загинули, і цей удар став найсмертоноснішим за останні кілька тижнів, - заявила Даніель Белль, голова ММПЛУ. - Це суворе нагадування про те, що цивільні особи продовжують гинути і отримувати поранення щодня по всій Україні".

Якщо це підтвердиться, сьогоднішній удар стане найсмертоноснішою атакою з 24 квітня 2025 року, коли в результаті нападу в Києві загинуло щонайменше 11 цивільних осіб і 81 було поранено.

Хоча кількість жертв серед цивільних осіб у травні була дещо меншою, ніж у квітні, ММПЛУ продовжує документувати щоденні жертви серед цивільних осіб, особливо вздовж лінії фронту.

Як повідомлялося, о 6:17 суботи ворог завдав удару БпЛА "Ланцет" по автобусу, який виконував евакуаційний рейс за маршрутом Білопілля-Суми: загинуло 9 людей, семеро - отримали травми.

Теги: #удар #ммплу #білопілля

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