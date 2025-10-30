Фото: ДСНС

Російські збройні сили вночі проти 30 жовтня завдали чергових ударів по об’єктах критичної енергетичної інфраструктури кількох областей України напередодні вже четвертої зими війни, що "матиме серйозні наслідки для цивільних осіб по всій країні, особливо в областях, які вже стикаються з труднощами у відновленні критичної інфраструктури", вважають у Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

"Вночі з 29 на 30 жовтня російські збройні сили здійснили чергову масштабну комбіновану атаку по кількох областях України, як повідомляється цілеспрямовано завдавши ударів по об’єктах критичної енергетичної інфраструктури, в той час як країна наближається до своєї четвертої зими війни, повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ)", - йдеться у пресрелізі, що отримало агентство "Інтерфакс-Україна" у четвер.

У місії зазначають, що нічний обстріл став уже третім у жовтні масштабним комбінованим ударом по енергетичних об’єктах, унаслідок чого було пошкоджено цивільні споруди та запроваджено аварійні відключення електроенергії в кількох регіонах країни.

За попередньою інформацією, у Запоріжжі загинули щонайменше 2 цивільні особи, ще 23 були поранені, серед них 6 дітей. Місто, за повідомленнями, зазнало ударів понад 8 балістичними ракетами та 20 безпілотниками типу "Шахед". Випадки загибелі та поранень серед цивільних також зафіксовано у Київській і Вінницькій областях, де загинула семирічна дівчинка та ще п’ятеро цивільних отримали поранення.

В ООН наголосили, що ця атака стала однією з найбільших на Україну від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року, під час якої, за повідомленнями, було застосовано 705 боєприпасів. Вибухи пролунали у кількох регіонах, зокрема в Київській, Запорізькій, Івано-Франківській, Дніпропетровській та Вінницькій областях.

"Якщо атаки такого масштабу та частоти триватимуть, існує серйозний ризик небезпечних наслідків для цивільних осіб цієї зими, включно з тривалими перебоями в опаленні, електро- та водопостачанні", – зазначила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль.

Вона додала, що "такі перебої особливо болісно позначаться на вразливих групах населення, як-от людях старшого віку, особах з інвалідністю та сім’ях із малими дітьми, які найменш здатні впоратися з втратою базових послуг у суворих зимових умовах".

У середу Белль відвідала Чернігівську область, де зустрілася з представниками місцевої влади та громадянського суспільства для обговорення ситуації в регіоні, що залишається складною через постійні удари по критичній інфраструктурі напередодні зимового періоду.

Попри безперервні атаки, місцева влада та енергетики по всій Україні докладають значних зусиль, щоб відновити пошкоджену інфраструктуру, часто працюючи в небезпечних умовах. У 2025 році щонайменше 11 енергетиків загинули або були поранені під час виконання своїх обов’язків із підтримання життєво важливих послуг для цивільного населення.

Водночас, за повідомленнями, українські збройні сили відповіли на далекобійні удари Російської Федерації власними атаками безпілотниками і ракетами, які вразили енергетичні та промислові об’єкти на території Російської Федерації. ММПЛУ не має можливості незалежно перевірити інформацію щодо впливу цих атак на цивільних осіб.

"Із наближенням зими удари по енергетичній інфраструктурі підвищують ризик тривалих перебоїв в опаленні, електропостачанні та інших базових послугах в Україні. Це матиме серйозні наслідки для цивільних осіб по всій країні, особливо в областях, які вже стикаються з труднощами у відновленні критичної інфраструктури", – підсумувала Белль.