Інтерфакс-Україна
Події
16:37 17.06.2025

Київ постраждав від однієї з найсмертоносніших атак за рік – заява Моніторингової місії ООН з прав людини

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Київ постраждав від однієї з найсмертоносніших атак за рік – заява Моніторингової місії ООН з прав людини
Фото: ДСНС

Комбінована ракетно-дронова атака російських збройних сил в ніч з 16 на 17 червня, ймовірно, є найсмертоноснішою атакою на Київ за майже рік, заявила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

За даними місцевої влади, в результаті атаки в Києві загинули щонайменше 14 цивільних осіб і 114 отримали поранення. Команда ММПЛУ працює над перевіркою кількості жертв серед цивільних осіб та оцінкою обсягу пошкоджень.

Остання атака відбулася на тлі того, як російські збройні сили протягом минулих тижнів посилили нічні удари з використанням зброї дальнього радіусу дії по всій країні, "засипаючи" міста сотнями дронів і ракет.

Влада України повідомила, що під час нічної атаки РФ були запущені 440 безпілотників дальнього радіусу дії та 32 ракети, з яких на Київ були спрямовані 175 безпілотників та 14 ракет. В результаті атаки постраждало щонайменше 30 місць у семи районах Києва.

"В результаті вчорашньої нічної атаки, націленої на всю Україну, найбільше постраждав Київ. Наразі є інформація про те, що щонайменше 14 цивільних осіб загинули і понад 100 отримали поранення, і це, ймовірно, є атакою з найбільшою кількістю загиблих в Києві за майже рік", - зазначає голова ММПЛУ Даніель Белль.

Подібну або більшу кількість жертв серед цивільних осіб Київ зазнав 8 липня 2024 року, коли щонайменше 32 цивільні особи загинули, а 85 отримали поранення в результаті атаки, яка також пошкодила дитячу лікарню "Охмадит".

Окрім жертв серед цивільних осіб в Києві, щонайменше один цивільний також загинув і 19 отримали поранення в Одесі, а також Чернігівській та Київській областях внаслідок застосування зброї дальнього радіусу дії.

Влада України заявила, що протягом перших 17 днів червня на Україну було спрямовано щонайменше 3 340 безпілотників дальнього радіусу дії (баражувальні боєприпаси та безпілотники-приманки) та 135 ракет. Вчорашня атака стала четвертим випадком за цей місяць, коли за одну ніч російські збройні сили застосували понад 400 боєприпасів. Для порівняння, протягом червня 2024 року російські збройні сили застосували 544 боєприпаси дальнього радіусу дії.

Перед вчорашньою атакою ММПЛУ підтвердила, що в червні в Харкові, Києві та інших містах загинуло щонайменше 29 цивільних осіб і щонайменше 126 отримали поранення внаслідок застосування зброї дальнього радіусу дії або падіння уламків від її перехоплення. У оновленні ММПЛУ за травень щодо захисту цивільних осіб, цього року ракети та безпілотники дальнього радіусу дії спричинили багато жертв серед цивільних осіб по всій Україні. За перші п'ять місяців 2025 року в Україні загинуло та було поранено майже на 50 відсотків більше цивільних осіб, ніж за той самий період 2024 року.

"Атака минулої ночі є прикладом серйозної загрози, яку становить тактика одночасного застосування ракет і великої кількості безпілотників у населених районах, що призводить до жертв серед цивільних і сильних страждань", – заявила Белль.

Теги: #ракетно_дронова_атака #ммплу

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