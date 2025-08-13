Кількість жертв серед цивільних осіб в Україні в липні досягла нового 3-річного максимуму - місія ООН

У липні кількість жертв серед цивільних осіб в Україні досягла нового трирічного максимуму, повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) в оновленні щодо захисту цивільних осіб.

У липні загинуло 286 цивільних осіб, а 1 388 отримали поранення, що стало найвищим показником з травня 2022 року та перевищило статистику червня 2025 року. ММПЛУ підтвердила жертви серед цивільних осіб у 18 із 24 областей країни.

"Другий місяць поспіль кількість жертв серед цивільних осіб в Україні оновлює трирічний максимум", – зазначила Даніель Белль, голова ММПЛУ. "Лише за перші три місяці після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації було більше загиблих і поранених, ніж за останній місяць".

Майже 40 відсотків жертв спричинило використання зброї дальнього радіусу дії, зокрема ракет та баражувальних боєприпасів – 89 загиблих і 572 поранених. Так, 31 липня ракетний обстріл Києва та удари баражувальними боєприпасами спричинили найбільшу кількість жертв серед цивільних осіб у столиці з початку повномасштабного вторгнення: 31 людина загинула, а 171 отримала поранення. Більшість загиблих, у тому числі пʼятеро дітей, перебували в житловому будинку, в який влучила ракета.

Зростання числа жертв серед цивільних осіб у липні порівняно з червнем відбулося переважно в підконтрольних уряду України районах вздовж лінії фронту, що відображає інтенсивні спроби російських збройних сил захопити територію.

Другою за впливом причиною загибелі цивільних стали безпілотники ближнього радіусу дії – 24 відсотки жертв, або 64 загиблих та 337 поранених. Втрати від таких безпілотників значно зросли порівняно з липнем 2024 року, як зафіксовано у бюлетені ММПЛУ від червня 2025 року.

Авіабомби, скинуті російськими військами, стали основною причиною різкого зростання жертв серед цивільних: 276 осіб постраждали (67 загиблих і 209 поранених) у липні 2025 року, порівняно з 114(34 загиблих і 80 поранених) у червні. Наприклад, 28 липня авіабомби вразили виправну колонію в с. Біленьке Запорізької області, вбивши 16 ув’язнених і поранивши щонайменше 43, всі –чоловіки. 31 липня авіабомба вразила житловий будинок у Краматорську Донецької області, в результаті чого загинуло щонайменше п'ятеро цивільних осіб.

ММПЛУ підкреслює, що висока кількість жертв серед цивільних осіб у липні продовжила тенденцію до зростання у 2025 році. Кількість жертв за перші сім місяців 2025 року перевищила аналогічний період 2024 року на 48 відсотків.

"Незалежно від того, чи ви перебуваєте в лікарні чи в’язниці, вдома чи на роботі, близько до лінії фронту чи далеко від неї, ви ризикуєте загинути чи отримати поранення внаслідок війни в Україні сьогодні", – наголосила пані Белль і додала: "Ризик значно вищий, ніж минулого року, і продовжує зростати".

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ММПЛУ задокументувала загибель щонайменше 13 883 цивільних осіб, включно з 726 дітьми, та 35 548 поранених, серед яких 2 234 дитини.