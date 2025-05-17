У Києві виступили зі спільною дипломатичною заявою до Міжнародного дня протидії гомофобії, біфобії та трансфобії

Рада з прав людини, гендерної рівності та різноманіття при МЗС України разом із посольствами кількох країн у Києві підтверджують "відданість забезпеченню рівних прав, захисту людської гідності та запобіганню всім формам дискримінації".

У розповсюдженій МЗС України у Міжнародний день боротьби з гомофобією, біфобією та трансфобією (IDAHOBIT) спільній заяві підкреслюється, що "у контексті триваючої повномасштабної війни Росії проти України, Члени Ради твердо переконані, що повага до прав і свобод усіх людей є основою демократичного суспільства, яке будується на принципах свободи, гідності, рівності, недискримінації, різноманіття та інклюзивності. Усі українці, зокрема ті, хто належать до ЛГБТІК+ — волонтери, активісти, військовослужбовці — кожен і кожна, хто став на захист держави та її суверенітету, роблять вагомий внесок у зміцнення стійкості України та розвиток демократії".

"Україна - країна, що поділяє європейські цінності свободи, гідності та верховенства права, послідовно зміцнює свій правовий і інституційний фундамент відповідно до європейських стандартів у сфері прав людини. Саме тому на рівні держави триває робота з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини, затвердженої Указом президента України у 2021 році", - зазначено у заяві.

У заяві підтримано "законодавчі ініціативи, спрямовані на вирішення давно назрілих питань протидії дискримінації та злочинам на ґрунті ненависті, а також визнання зареєстрованого партнерства, згідно з відповідними рішеннями Європейського суду з прав людини та євроінтеграційним курсом України".

"Члени Ради при МЗС продовжують курс на впровадження системних змін, спрямованих на утвердження відкритого, справедливого та безпечного середовища, вільного від упереджень, ворожнечі та дискримінації. У цей день висловлюємо солідарність з особами з числа ЛГБТІК+ в Україні та за її межами. Закликаємо до діалогу, поваги до різноманіття та об’єднання зусиль задля утвердження цінностей гідності, свободи, рівності та недискримінації — цінностей, які поділяє демократична Європа та за які сьогодні бореться український народ", - йдеться у заяві.

Спільну заява підтримали посольства Австрії, Бельгії, Канади, Кіпру, Данії, Естонії, Фінляндії, Німеччини, Греції, Ісландії, Італії, Ірландії, Латвії, Литви, Мальти, Нової Зеландії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Словенії, Іспанії, Швеції, Великої Британії, Представництво Європейського Союзу в Україні та Офіс Ради Європи в Україні.