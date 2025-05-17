Інтерфакс-Україна
Події
13:58 17.05.2025

Єрмак назвав зустріч з американською та турецькою сторонами в Стамбулі дуже продуктивною

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Єрмак назвав зустріч з американською та турецькою сторонами в Стамбулі дуже продуктивною

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак подякував турецькій та американській делегаціям за організовану зустріч та назвав її дуже продуктивною.

"Дякую державному секретарю Марко Рубіо, спеціальному посланнику США в України Кіту Келлогу, послу США в Туреччині Томасу Барраку, міністру закордонних справ Туреччини Хакану Фідану та директору Національної розвідувальної організації Туреччини Ібрагіму Калину за дуже продуктивну зустріч", - написав Єрмак у суботу в соцмережі Х.

Як повідомлялося, тристоронні перемовини між Україною, Туреччиною та США відбулися у Стамбулі в п'ятницю перед зустріччю української, турецької та російської делегацій. Українську делегацію очолював міністр оборони Рустем Умєров. Сторони обговорили спільну роботу над реальними механізмами, які мають привести до справедливого й тривалого миру для України, а також гуманітарні питання, зокрема звільнення українських полонених та повернення дітей.

Теги: #єрмак #стамбул #зустріч

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