Єрмак назвав зустріч з американською та турецькою сторонами в Стамбулі дуже продуктивною

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак подякував турецькій та американській делегаціям за організовану зустріч та назвав її дуже продуктивною.

"Дякую державному секретарю Марко Рубіо, спеціальному посланнику США в України Кіту Келлогу, послу США в Туреччині Томасу Барраку, міністру закордонних справ Туреччини Хакану Фідану та директору Національної розвідувальної організації Туреччини Ібрагіму Калину за дуже продуктивну зустріч", - написав Єрмак у суботу в соцмережі Х.

Як повідомлялося, тристоронні перемовини між Україною, Туреччиною та США відбулися у Стамбулі в п'ятницю перед зустріччю української, турецької та російської делегацій. Українську делегацію очолював міністр оборони Рустем Умєров. Сторони обговорили спільну роботу над реальними механізмами, які мають привести до справедливого й тривалого миру для України, а також гуманітарні питання, зокрема звільнення українських полонених та повернення дітей.