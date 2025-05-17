Зеленський про російський удар по автобусу під Білопіллям: Це було свідоме вбивство цивільних

Фото: https://t.me/Sumy_news_ODA

Удар російських окупантів по мікроавтобусу під містом Білопілля Сумської області було цілеспрямованим вбивством цивільних осіб, зазначає президент України Володимир Зеленський.

"Усі загиблі – цивільні. І росіяни не могли не розуміти, по якому транспортному засобу завдають цього удару. Це було свідоме вбивство цивільних", - написав він у Телеграм у суботу.

За його словами, у лікарнях зараз перебувають семеро поранених після удару російського дрона "по звичайній маршрутці". "У людей опіки, переломи, контузії. Всі отримують потрібну допомогу. На жаль, є загиблі – дев’ятеро людей. Усі деталі перевіряються. За попередньою інформацією, росіяни вбили сімʼю: батько, мати та донька загинули від удару", - написав Зеленський, висловивши співчуття рідним та близьким загиблих.

Він також закликав до запровадження сильних санкцій до РФ, "щоб убивства припинились".

Як повідомлялося, о 6:17 суботи ворог завдав удару БпЛА "Ланцет" по мікроавтобусу, який їхав з прифронтового Білопілля до Суми. Голова Білопільської громади повідомив, що автобус виконував евакуаційний рейс, інші джерела називають його рейсовим. Внаслідок удару дев'ять людей загинули і семеро отримали поранення.