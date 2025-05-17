Інтерфакс-Україна
Події
11:18 17.05.2025

У Запорізькій області через обстріли знеструмлено ще майже 3 тис. абонентів

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У Запорізькій області через обстріли знеструмлено ще майже 3 тис. абонентів

Майже 3 тисячі абонентів у прифронтових населених пунктах Запорізької області були знеструмлені через російську атаку, загальна кількість абонентів без світла перевищила 6 тисяч, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у суботу.

"Майже 3000 абонентів у прифронтових населених пунктах знеструмлено через російську атаку. Таким чином, внаслідок ворожих ударів без світла на підконтрольній Україні території залишається понад 6 тисяч абонентів, половина - протягом довгого часу. Енергетики почнуть ліквідацію наслідків, як тільки дозволить безпекова ситуація", - написав Федоров у Телеграм.

Теги: #знеструмлення #запорізька_область #обстріли

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