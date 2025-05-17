Інтерфакс-Україна
Події
10:44 17.05.2025

Знищений під Білопіллям автобус із мирними жителями був евакуаційним

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Знищений під Білопіллям автобус із мирними жителями був евакуаційним
Фото: https://t.me/Sumy_news_ODA

Автобус, знищений ударом російського ударного дрона в суботу вранці біля міста Білопілля Сумської області, виконував евакуаційний рейс, повідомив голова громади Юрій Зарко.

"У цьому автобусі люди їхали на евакуацію. За містом в автобус ударив "Ланцет", його навів розвідувальний безпілотник", - розповів Зарко в ефірі "Суспільного".

Він підтвердив, що внаслідок удару загинули дев'ятеро та поранені п'ятеро людей. "Останні отримали на місці медичну допомогу та їх відправили у Суми в лікарню. Зараз ми вивозимо тіла загиблих. Особи деяких з них поки не встановлені. Переважна більшість - це жінки пенсійного віку, також загинули 2-3 чоловіки", — повідомив голова громади.

За словами Зарка, ймовірно, "маршрути Білопілля-Суми будуть перенесені". "Ця ділянка дороги зараз небезпечна. Чекаємо рішення від ОВА стосовно маршрутів автобусів", — сказав він.

Голова громади повідомив, що у Білопіллі оголошено жалобу з 17 по 19 травня.

"Цей день увійде в історію нашого міста, як чорна субота. Навіть фашисти не робили подібного… Не може бути прощення рашистам за їхні звірства! Вічна памʼять вбитим", - написав він у Facebook.

Як повідомлялося, о 6:17 суботи ворог завдав удару – попередньо - БпЛА "Ланцет" - по автобусу, який перевозив цивільних за маршрутом Білопілля-Суми. Початково повідомляли про вісьмох загиблих і п'ятьох поранених, однак врятувати одного із поранених не вдалося. Раніше була інформація, що автобус був рейсовим, але пізніше у місцевих пабліках з'явилася інформація, що він виконував евакуаційний рейс з прифронтофого Білопілля, яке вже тривалий час перебуває під обстрілами.

 

Теги: #автобус #удар #білопілля #евакуація

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