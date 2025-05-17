Інтерфакс-Україна
Події
08:38 17.05.2025

Впродовж доби зафіксовано 145 бойових зіткнень

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Впродовж доби зафіксовано 145 бойових зіткнень
Фото: 152 ОЄБр

Протягом минулої доби зафіксовано 145 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 суботи. 

" За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України одного ракетного та 63 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 112 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 2596 дронів-камікадзе та здійснили 5653 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 135 – з реактивних систем залпового вогню", - повідомляє Генштаб

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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