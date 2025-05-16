Інтерфакс-Україна
Події
21:29 16.05.2025

Нідерланди збільшили у 2025 році обсяг військової допомоги Україні майже втричі – Зеленський

1 хв читати
Нідерланди збільшили у 2025 році обсяг військової допомоги Україні майже втричі – Зеленський
Фото: https://x.com/MinPres

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту Європейської політичної спільноти у албанській Тирані провів зустріч з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Про перебіг розмови Зеленський розповів у п'ятницю в офіційному телеграм-каналі.

"Під час зустрічі з Премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом подякував за рішучу підтримку України: цього року Нідерланди майже втричі збільшили обсяг оборонної допомоги. Цінуємо цей внесок у захист життя наших людей", - написав Зеленський.

Український президент поінформував голову уряду Нідерландів про "зустріч у Стамбулі та про важливість тиску на Росію з метою досягнення повного припинення вогню як першого етапу на шляху до надійного миру".

"Обговорили й потреби нашої країни: зміцнення ППО, інвестиції в українське оборонне виробництво. Все, що допомагає захищати життя від російської агресії та повертати безпеку для людей", - додав Зеленський.

 

 

Теги: #допомога_україні #нідерланди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:23 15.05.2025
Нідерланди закуплять щонайменше 46 танків Leopard 2A8 у концерну KNDS

Нідерланди закуплять щонайменше 46 танків Leopard 2A8 у концерну KNDS

22:19 14.05.2025
Нідерланди підвищують рівень бойової готовності

Нідерланди підвищують рівень бойової готовності

13:02 09.05.2025
Україна та Нідерланди підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері захисту критичної інфраструктури

Україна та Нідерланди підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері захисту критичної інфраструктури

16:12 08.05.2025
Новий корабель Нідерландського флоту зроблений із довоєнної маріупольської сталі "Метінвесту"

Новий корабель Нідерландського флоту зроблений із довоєнної маріупольської сталі "Метінвесту"

11:46 08.05.2025
Голова Військового комітету ЄС: Ми продовжимо допомагати Україні забезпечувати її нагальні військові та оборонні потреби

Голова Військового комітету ЄС: Ми продовжимо допомагати Україні забезпечувати її нагальні військові та оборонні потреби

15:05 07.05.2025
Глава Мінюсту Нідерландів: немає тривалого миру без справедливості для постраждалих українців

Глава Мінюсту Нідерландів: немає тривалого миру без справедливості для постраждалих українців

01:29 06.05.2025
Загроза, яку становить Росія, також поширюється за межі України – прем'єр Нідерландів

Загроза, яку становить Росія, також поширюється за межі України – прем'єр Нідерландів

15:38 25.04.2025
Нідерланди інвестують в запровадження енергонезалежності 23 українських лікарень

Нідерланди інвестують в запровадження енергонезалежності 23 українських лікарень

18:48 14.04.2025
Нідерланди та країни Північної Європи обговорили допомогу Україні – міністр оборони

Нідерланди та країни Північної Європи обговорили допомогу Україні – міністр оборони

18:16 14.04.2025
У Львові відбулася перша міжурядова конференція між Україною та Нідерландами - МЗС

У Львові відбулася перша міжурядова конференція між Україною та Нідерландами - МЗС

ВАЖЛИВЕ

Ердоган закликав зберегти відкритими канали діалогу між Україною та Росією

Данія готує 26 пакет військової допомоги Україні – Зеленський

Команди працюватимуть над обміном деталями щодо припинення вогню - Умєров у Стамбулі

Кислиця: тиск на РФ має продовжуватися, ми не повинні розслаблятися на цьому етапі

Кислиця після переговорів у Стамбулі: є багато питань, які можна вирішити лише на рівні лідерів

ОСТАННЄ

Сибіга: план Путіна представити зустріч у Стамбулі як продовження березня 2022 року зазнав поразки

Україна й Чорногорія діятимуть спільно як кандидати на вступ до ЄС – Зеленський

Компенсація постраждалим має охоплювати всю шкоду від агресії Росії, починаючи з 2014 року – Мудра

США цього року почнуть консультації з країнами Європи про скорочення свого контингенту – постпред при НАТО

Ердоган закликав зберегти відкритими канали діалогу між Україною та Росією

Данія готує 26 пакет військової допомоги Україні – Зеленський

Зеленський та прем’єр Болгарії обговорили безпекові питання та співпрацю в енергетичній сфері

Військовий парад у Вашингтоні 14 червня обійдеться США в суму до $45 млн - ЗМІ

Мелоні: Ми повинні вимагати припинення вогню та гарантій для Києва

Сікорський: Путін розбудив гіганта, він ще не уявляє, наскільки дорого це йому обійдеться

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА