Нідерланди збільшили у 2025 році обсяг військової допомоги Україні майже втричі – Зеленський

Фото: https://x.com/MinPres

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту Європейської політичної спільноти у албанській Тирані провів зустріч з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Про перебіг розмови Зеленський розповів у п'ятницю в офіційному телеграм-каналі.

"Під час зустрічі з Премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом подякував за рішучу підтримку України: цього року Нідерланди майже втричі збільшили обсяг оборонної допомоги. Цінуємо цей внесок у захист життя наших людей", - написав Зеленський.

Український президент поінформував голову уряду Нідерландів про "зустріч у Стамбулі та про важливість тиску на Росію з метою досягнення повного припинення вогню як першого етапу на шляху до надійного миру".

"Обговорили й потреби нашої країни: зміцнення ППО, інвестиції в українське оборонне виробництво. Все, що допомагає захищати життя від російської агресії та повертати безпеку для людей", - додав Зеленський.