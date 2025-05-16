Інтерфакс-Україна
Події
19:28 16.05.2025

Кислиця після переговорів у Стамбулі: Є багато питань, які можна вирішити лише на рівні лідерів

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Кислиця після переговорів у Стамбулі: Є багато питань, які можна вирішити лише на рівні лідерів

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця після переговорів з російською делегацією у Стамбулі заявив, що існує багато питань, які можна вирішити лише, якщо пройде особиста зустріч президента України Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

"Є багато питань, які можна вирішити, лише коли лідери зможуть зустрітися. Тому що, враховуючи складність питань і враховуючи характер РФ, де практично кожне питання, яке стоїть на кону, може бути вирішене тільки Путіним", - сказав він на брифінгу у Стамбулі у пʼятницю.

Кислиця підкреслив, що Україна " з нетерпінням чекає", що зустріч "відбудеться якнайшвидше".

Він також зазначив, що одним із результатів сьогоднішньої дискусії є можливий обмін 1 000 на 1 000 осіб, що є чудовою новиною.

"І якби тільки заради цього результату ми повинні були їхати сюди під керівництвом наших лідерів", - наголосив Кислиця.

Теги: #стамбул #кислиця

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