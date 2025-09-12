Інтерфакс-Україна
16:52 12.09.2025

Кислиця до Навальної: подорожі до Європи "не є правом російських громадян", це привілей для тих, хто не сприяє війні

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, відповідаючи на репліки Юлії Навальної, що бідкалася з приводу можливого розширення санкцій на "пересічних росіян", заявив, що подорожі до Європи "не є правом російських громадян", це "привілей для тих, хто його заслуговує", хто не підриває безпеку та цінності Європи та не сприяє війні.

"Ви помиляєтеся @yulia_navalnaya, і ви це добре знаєте, але продовжуєте прикрашати загальну підтримку російською громадськістю війни проти України. Більше 65% опитаних росіян підтримують війну проти України, вважають, що бойові дії "йдуть добре" для Росії", - написав він у соціальній мережі Х у п'ятницю.

"Подорожі до Європи з метою відпочинку не є правом російських громадян. Це привілей для тих, хто його заслуговує і відповідає вимогам; хто не підриває безпеку та цінності Європи; хто не сприяє війні, військовій промисловості та військовій пропаганді в Росії і не отримує від цього вигоди", - наголосив Кислиця.

"Дотепер досвід Європи з російськими резидентами або відвідувачами історично відповідає російському прислів'ю "сколько волка ни корми, он всё в лес смотрит" — скільки б ти не годував вовка, він все одно дивиться на ліс", - додав він.

Раніше Навальна розмістила у соцмережі Х допис стосовно того, що у рамках нового пакету санкцій ЄС може бути введено повну заборону на видачу туристичних віз громадянам Росії. На її думку, санкції повинні бути спрямовані "проти олігархів, представників силових структур, пропагандистів та інших поплічників режиму, а не проти пересічних громадян". Також вона повідомила, що заснований Олексієм Навальним Фонд боротьби з корупцією надіслав до Брюсселя офіційну заяву, "в якій закликає чітко розмежувати відповідальність режиму та пересічних росіян".

Теги: #війна #навальна #кислиця

