Інтерфакс-Україна
Події
19:02 16.05.2025

МЗС: Російська делегація озвучила низку речей, які ми вважаємо неприйнятними

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МЗС: Російська делегація озвучила низку речей, які ми вважаємо неприйнятними

Російська делегація на переговорах у Стамбулі дійсно озвучила низку речей, які Україна вважає неприйнятними, але українська сторона дотримувалася своєї позиції, заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

"Російська делегація озвучила низку речей, які ми вважаємо неприйнятними. У нас є великий досвід усіляких переговорів з росіянами, повірте мені, з 2014 року. Було багато раундів, тому я б сказав, що українська делегація добре знає, як реагувати на все, що може бути озвучено з цього боку", - сказав він на брифінгу з журналістами у Стамбулі.

За словами Тихого, українська делегація "відреагувала на це спокійно", в окресливши принципову позицію і "дотримуючись нашої лінії".

Теги: #тихий #стамбул

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