Україна і Марокко мають намір підписати угоду про міжнародні автомобільні перевезення

Кабінет міністрів схвалив проєкт угоди між урядами України та Королівства Марокко про міжнародні автомобільні перевезення.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зазначається, що угода розширить можливості для українських перевізників на міжнародному ринку та сприятиме збільшенню обсягів експорту українських товарів та розширенню їх ринків збуту.