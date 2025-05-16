Інтерфакс-Україна
Події
15:37 16.05.2025

Українсько-російські перемовини у Стамбулі завершилися – ЗМІ

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Переговори між українською та російською делегаціями у Стамбулі, яка стала першою прямою зустріччю між двома ворогуючими сторонами за останні три роки, завершилися у п'ятницю.

Про це пише SkyNews з посиланням на власне джерело в Міністерстві закордонних справ Туреччини. Турецька сторона також брала участь в перемовинах.

Видання також пише, посилаючись на власні джерела, що під час перемовин РФ висунула "вимоги, які є нереалістичними та виходять далеко за рамки будь-чого, що обговорювалося раніше". Зокрема, мова йшла виведення українських військ з власне української території для забезпечення припинення вогню. Джерело назвали ці вимоги "нестартовими".

Теги: #переговори #стамбул #рф

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