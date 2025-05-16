Сибіга у Стамбулі: Росія має довести свою серйозність, нам потрібні конкретні рішення

Фото: https://x.com/andrii_sybiha/status/1923336888384930182?s=46&t=rHp0vit1u-EWlXgd79y2KA

Росія зіткнулася з моментом, коли їй потрібно довести свою серйозність, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Нам потрібні конкретні рішення. Перш за все, щодо безумовного, повного та тривалого припинення вогню щонайменше на 30 днів. Україна готова працювати заради миру. Росія також повинна показати, що вона готова", - написав він у соцмережі Х після зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо, главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом та спецпредставником президента США Кітом Келлогом, а також головою Національної розвідувальної служби Ібрагімом Каліном.

За словом Сибіги, це була "хороша зустріч" разом з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умєровим.

"Узгоджені позиції у цей важливий дипломатичний день критичного тижня для мирних зусиль. Ми на одному боці щодо необхідності швидкого просування мирного процесу", - додав Сибіга.