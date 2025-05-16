Інтерфакс-Україна
Події
13:07 16.05.2025

Пріоритет №1 делегації України у Стамбулі – безумовне та тривале припинення вогню

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Пріоритет №1 делегації України у Стамбулі – безумовне та тривале припинення вогню

Українська делегація, яка прибула до Стамбулу на переговори з російською стороною у п’ятницю, має головним пріоритетом досягнення повного, безумовного та тривалого припинення вогню, повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

"Українська делегація сьогодні зрозуміє на цій зустрічі, побачить, подивиться, які рішення взагалі можуть ухвалювати російські представники. Для української делегації пріоритет №1 на порядку денному – це повне, безумовне тривале припинення вогню", – сказав він журналістам перед переговорами.

Тихий повідомив, що керівник делегації міністр оборони Рустем Умєров, а також голова МЗС Андрій Сибіга та керівник Офісу президента Андрій Єрмак провели зранку зустріч з радниками з національної безпеки Німеччини, Франції, Великої Британії і спецпредставником президента США Кітом Кєллогом, на якій скоординували позиції перед зустріччю делегацій України та Росії, початок якої очікується наразі.

За його словами, після цього пройшла зустріч цих представників України з держсекретарем США Марко Рубіо, спецпредставником Кєллогом, головю МЗС Туреччини Хаканом Фіданом та керівником турецької розвідки Ібрагімом Калином.

"Ранкова зустріч була важлива оця для координації цих позицій… Тристоронній формат на високому рівні міністрів – для того, щоб визначити позицію, обмінятися думками", – пояснив Тихий.

Він зазначив, що попри те, що від Росії прибули представники, "чесно скажемо, низького рівня, їхній мандат не до кінця зрозумілий, які рішення вони можуть ухвалювати", Україна готова до конструктивної роботи.

Теги: #переговори #стамбул #припинення_вогню

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