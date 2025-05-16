Інтерфакс-Україна
Події
13:03 16.05.2025

Зеленський прибув до місця проведення саміту EPC у Тирані

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Зеленський прибув до місця проведення саміту EPC у Тирані

Президент України Зеленський прибув до місця проведення саміту "Нова Європа у новому світі" Європейської політичної спільноти (EPC) на площі Скандербега у столиці Албанії Тирана у п'ятницю.

Його, як і інших учасників саміту, зустрів на червоній доріжці прем'єр-міністр Албанії Еді Рама.

В Тирані похмура погода, йде невеликий дощ, обидва політики були з парасольками з символікою саміту.

Зеленський та Рама сфотографувалися разом для преси, коротко поспілкувалися один з одним, після чого голова Української держави покрокував до будівлі Театру опери та балету, де проходитиме саміт. Туди раніше прибули десятки голів інших держав.

Теги: #epc #албанія #зеленський

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