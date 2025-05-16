Українська делегація скоординувала позиції з представниками США, Великої Британії, Німеччини та Франції у Стамбулі

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров провели у Стамбулі в п'ятницю зустріч зі спеціальним представником президента США Кітом Келлогом, радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом, радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Гюнтером Зауттером і дипломатичним радником Президента Франції Еммануелем Бонном.

"Команди скоординували позиції перед зустріччю української та російської делегацій, яка запланована сьогодні в Стамбулі. Українська делегація підтвердила відданість України мирним зусиллям, зокрема наголосила на конструктивних кроках, які наша держава зробила протягом попередніх місяців і тижнів. Ідеться, зокрема, про готовність України до повного та безумовного припинення вогню, прямих переговорів на найвищому рівні, направлення української делегації для зустрічі з російськими представниками у Стамбулі", - йдеться в повідомленні.

Керівник Офісу президента акцентував, що українська делегація прибула до Стамбула для роботи над досягненням справедливого миру. Він окремо відзначив низький рівень і незрозумілі повноваження російських представників.

"Пріоритетним питанням порядку денного для нас є досягнення повного, безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів. Учора президент Володимир Зеленський укотре підтвердив готовність до прямих переговорів із Володимиром Путіним, адже зустріч з особою, яка ухвалює всі рішення в Росії, могла б привести до прогресу в переговорах. Тому пріоритетним питанням порядку денного української делегації в Стамбулі буде зрозуміти, чи готові росіяни до реального припинення вогню та прямих переговорів на найвищому рівні", – зазначив він.

Єрмак додав, що для успіху мирних зусиль необхідне повне й тривале припинення вогню та заходи зі зміцнення довіри, зокрема повернення насильно переміщених українських дітей, цивільних, обмін військовополоненими у форматі "всіх на всіх".

Українська сторона подякувала США, Великій Британії, Німеччині та Франції за підтримку й лідерство у просуванні мирного процесу та наголосила на необхідності конструктивних кроків до миру з боку РФ.

Делегація України висловила подяку Туреччині за надання дипломатичного майданчика для переговорів, а також за активну роль у сприянні мирному процесу. Відзначено, що послідовні зусилля турецької сторони відіграють важливу роль у створенні умов для діалогу та пошуку шляхів до стійкого миру.