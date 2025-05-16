Інтерфакс-Україна
Події
11:02 16.05.2025

Зеленський виступить на саміті в Тирані опівдні

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Зеленський виступить на саміті в Тирані опівдні

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом в Албанії, виступить на саміті Європейської політичної спільноти (European Political Community, EPC) у Тирані о 12:00 у п'ятницю.

Про це свідчить програма саміту, з якою ознайомилось агентство "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, в четвер під час візиту до Анкари Зеленський повідомив, що разом з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у п’ятницю, 16 травня, вирушить до Албанії для участі в саміті EPC. "Ця зустріч була організована заздалегідь. Там буде більш як 40 лідерів", - сказав він.

Вранці прессекретар Зеленського Сергій Никифоров повідомив, що Зеленський вже перебуває з візитом в Албанії.

Теги: #epc #зеленський

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