Інтерфакс-Україна
Події
10:33 16.05.2025

Рубіо прибув до Стамбула, США на мирних перемовинах представлятиме директор політпланування Держдепу

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Рубіо прибув до Стамбула, США на мирних перемовинах представлятиме директор політпланування Держдепу
Фото: https://www.president.gov.ua/

Державний секретар США Марко Рубіо прибув до Стамбула, очікується його окрема зустріч з представниками РФ, повідомляє агенція France Presse у п'ятницю.

"Останній не братиме участі в переговорах між Москвою та Києвом, які мають розпочатися за турецького посередництва о 9:30 за Гринвічем (12:30 за Києвом – ІФ-У), але, за даними турецьких джерел, очікується, що американці проведуть окремі зустрічі з українцями та турками з одного боку, а також з росіянами, починаючи з 7:45 за Гринвічем (10:45 за Києвом – ІФ-У) у Стамбулі", - йдеться в повідомленні.

Агентство Reuters повідомляє, що США на переговорах представлятиме директор з політичного планування Державного департаменту США Майкл Ентон (Michael Anton), повідомив речник Держдепу.

Президент України Зеленський повідомив у четвер, що українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умеров, а до її складу увійдуть заступники керівників розвідувальних служб України, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил та заступник міністра закордонних справ.

Делегацію РФ очолює помічник Володимира Путіна Володимир Мединський, до її складу входять заступник міністра оборони, заступник міністра закордонних справ та керівник військової розвідки РФ.

Раніше агентство Анадолу повідомило, що тристороння зустріч української, турецької та російської делегацій відбудуться в палаці Долмабахче в Стамбулі у п'ятницю о 12:30, а перед тим о 10:45 у п'ятницю там же пройде тристороння зустріч української, турецької та американської делегацій.

Рубіо заявляв, що не братиме участі у п'ятничних українсько-російських переговорах в Стамбулі щодо війни в Україні, оскільки росіяни направили туди групу "нижчого рівня", передає CNN.

Теги: #рубіо #стамбул

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