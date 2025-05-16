Зеленський вже в Албанії для участі в саміті EPC

Президент України Володимир Зеленський вже перебуває з візитом в Албанії, де запланована його участь у саміті Європейської політичної спільноти (European Political Community, EPC), повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.

"Так, президент вже в Албанії для участі у саміті EPC", - повідомив Никифоров журналістам у п'ятницю вранці.

У четвер під час візиту до Анкари Зеленський повідомив, що разом з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у п’ятницю, 16 травня, вирушить до Албанії для участі в саміті EPC. "Завтра зранку ми з ним доєднаємось до саміту Європейської політичної спільноти в Албанії в місті Тирана. В принципі ця зустріч була організована заздалегідь. Там буде більше 40 лідерів. Це наші короткі плани на найближчий час", - сказав він.

Президентський літак Airbus A319 української державної авіакомпанії Ukraine Air Enterprise вилетів о 19:30 того ж дня з Міжнародного аеропорту Есенбога біля столиці Туреччини Анкари і направився до Тирани, де здійснив посадку о 21:32. Немає підтвердженої інформації, хто саме перебував на борту цього літака.

Як повідомляється на сайті авіаресурсу "AirNav", після цього о 22:45 президентський борт вилетів з Тирани до Стамбулу (Туреччина), де зараз перебуває українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим, і приземлився там о 0:01 п'ятниці.

У п'ятницю в палаці Долмабахче в Стамбулі заплановано зустрічі української та турецької делегацій спочатку з американською, а пізніше з російською.