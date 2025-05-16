У Києві виникла пожежа в нежитловій зоні після ворожої атаки - КМВА

У одному зі столичних районів внаслідок ворожої атаки безпілотників виникла пожежа в нежитловій зоні, повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Зафіксоване займання в нежитловій зоні Святошинського району. Наразі на місці працюють пожежники", - сказано в повідомленні.

Також надходять повідомлення про падіння уламків на дорогу. На місце прямують служби.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Джерело: https://t.me/VA_Kyiv/11808