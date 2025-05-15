Літак Зеленського здійснив посадку в Тирані

Президентський літак Airbus A319 UR-ABA української державної авіакомпанії Ukraine Air Enterprise о 21:32 здійснив посадку в Міжнародному аеропорту Матері Терези в Тирані (TIA), повідомляється на сайті авіаресурсу "AirNav".

Як повідомлялося, президент України Зеленський прибув до Анкари цим же бортом у четвер опівдні і провів зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Він повідомив, що у п’ятницю, 16 травня, разом з Ердоганом візьме участі в саміті Європейської політичної спільноти, який відбудеться у Тирані та збере понад 40 лідерів країн.