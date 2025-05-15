Інтерфакс-Україна
Події
21:35 15.05.2025

Літак Зеленського здійснив посадку в Тирані

1 хв читати

Президентський літак Airbus A319 UR-ABA української державної авіакомпанії Ukraine Air Enterprise о 21:32 здійснив посадку в Міжнародному аеропорту Матері Терези в Тирані (TIA), повідомляється на сайті авіаресурсу "AirNav".

Як повідомлялося, президент України Зеленський прибув до Анкари цим же бортом у четвер опівдні і провів зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Він повідомив, що у п’ятницю, 16 травня, разом з Ердоганом візьме участі в саміті Європейської політичної спільноти, який відбудеться у Тирані та збере понад 40 лідерів країн.

 

 

Теги: #візит #албанія #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:46 15.05.2025
Літак Зеленського вилетів з Анкари в Тирану

Літак Зеленського вилетів з Анкари в Тирану

18:08 15.05.2025
Зеленський 16 травня вирушить з Ердоганом на саміт до Албанії

Зеленський 16 травня вирушить з Ердоганом на саміт до Албанії

08:14 14.05.2025
Сибіга у середу прямує з візитом до Туреччини

Сибіга у середу прямує з візитом до Туреччини

03:31 12.05.2025
Макрон, Туск, Стармер та Мерц під час візиту до Києва спробували традиційні українські страви

Макрон, Туск, Стармер та Мерц під час візиту до Києва спробували традиційні українські страви

08:48 10.05.2025
До Києва для зустрічі "коаліції рішучих" прибули Макрон, Стармер і Мерц, а також Туск

До Києва для зустрічі "коаліції рішучих" прибули Макрон, Стармер і Мерц, а також Туск

02:03 10.05.2025
Макрон анонсував візит в Київ

Макрон анонсував візит в Київ

01:21 10.05.2025
Мерц оголосив свій візит до Києва, а також лідерів Франції, Польщі та Британії

Мерц оголосив свій візит до Києва, а також лідерів Франції, Польщі та Британії

22:07 08.05.2025
Зеленський проводить розмову з Трампом - прессекретар

Зеленський проводить розмову з Трампом - прессекретар

21:11 08.05.2025
Зеленський привітав Льва XIV з обранням Папою: Сподіваємося на підтримку Ватиканом зусиль з відновлення справедливості й досягнення миру

Зеленський привітав Льва XIV з обранням Папою: Сподіваємося на підтримку Ватиканом зусиль з відновлення справедливості й досягнення миру

19:09 08.05.2025
Трамп проілюстрував допис про День перемоги у Європі фото пам'ятника "Підняття прапора на Іодзімі"

Трамп проілюстрував допис про День перемоги у Європі фото пам'ятника "Підняття прапора на Іодзімі"

ВАЖЛИВЕ

Зеленський затвердив делегацію для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині - указ

Зеленський: Ми не можемо бігати по всьому світу за Путіним, а рівень російської делегації – неповага до Ердогана і Трампа

Зеленський: Якщо Путін готовий до перемовин, треба зустрічатись без будь-яких умов, але він не хоче припинення вогню

Зеленський: Україна в Туреччині демонструє бажання закінчити війну, Росія – ні, тому потрібні санкції як стимул до припинення вогню

Зеленський 16 травня вирушить з Ердоганом на саміт до Албанії

ОСТАННЄ

Ziferblat: У фіналі "Євробачення-2025" буде найемоційніший виступ

У Києві посилять охорону Меморіалу пам'яті загиблих героїв на Майдані - КМВА

Сирський: наразі активні бойові дії тривають на ділянці фронту протяжністю близько 1100 км

Глава МЗС Туреччини зустрінеться у Стамбулі з російською делегацією у четвер ввечері

Зеленський затвердив делегацію для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині - указ

У ДТП на Гостомельському загинули дві людини, одна постраждала – поліція

Польща на міністерській зустрічі НАТО порушила питання шпіонажу Угорщини проти України

США розглянуть можливість зустрічі Трампа і Путіна за результатами переговорів у Стамбулі – Рубіо

Глава МЗС Туреччини зустрінеться з російською делегацією сьогодні ввечері

Глава УГКЦ запросив новообраного Папу Римського відвідати Україну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА