У "Резерв+" стали доступні два нових види відстрочок

Фото: Міноборони України

У застосунку "Резерв+" стали доступні для оформлення онлайн два нові види відстрочок, повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"Відстрочки у Резерв+ уже доступні онлайн для: громадян із тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК; сімей, де дружина або чоловік – військові, які мають дитину до 18 років", - написала Черногоренко в Facebook.

Для подання заявки необхідно оновити застосунок до останньої версії.

"У наступному релізі готуємо відображення групи інвалідності та причин порушення правил військового обліку. Це дозволить чітко розуміти, яке саме порушення сталося. Наприклад, неоновлені дані або неявка за повісткою", - додала Черногоренко.