Понад 600 тис. українців отримають продовження відстрочок автоматично - Свириденко

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Кабінет міністрів України запровадив автоматичне продовження відстрочок, цифровий формат оформлення та можливість подавати документи через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Електронний ТЦК: оцифровуємо процес оформлення і продовження відстрочок. Уряд ухвалив рішення, яке впроваджує автоматичне продовження відстрочок, цифровий формат оформлення та можливість подавати документи через ЦНАП", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у п'ятницю.

Зокрема, за словами прем'єра: понад 600 тис. українців отримають продовження відстрочок автоматично — без черг і бюрократії; 80% відстрочок можна буде оформити онлайн через "Резерв+", а решта — через будь-який зручний ЦНАП; електронний військово-обліковий документ з QR-кодом - основне підтвердження відстрочки.

"Зміни вступають в дію з 1 листопада. Це рішення — важлива частина створення екосистеми "е-ТЦК", мета якої перевести ключові сервіси в електронний формат, підвищити прозорість і зменшити навантаження на територіальні центри комплектування", - розповіла Свириденко.

В свою чергу, міністр оборони України Денис Шмигаль зазначив, що відстрочки, підстави для яких відображені у державних реєстрах, будуть продовжені автоматично, тобто понад 600 тис. відстрочок продовжаться без додаткових дій громадян і черг в ТЦК.

Він нагадав, що найбільш поширені типи відстрочок можна оформити онлайн через додаток "Резерв+" - це вже 9 типів, а у листопаді додадуться ще два.

"Для решти категорій та тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи, оформлення відстрочок доступне в ЦНАП. Паперові довідки про відстрочку з мокрою печаткою замінюємо на електронний документ в "Резерв+" або паперову довідку з QR-кодом", - дода він.

Як повідомлялося, наразі відстрочку в Резерв+ також можуть отримати люди з інвалідністю, студенти, аспіранти, батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі, подружжя захисників і захисниць із дитиною, чоловіки або дружини людей з інвалідністю, люди з тимчасовою непридатністю та працівники закладів вищої та профосвіти.

Оформлення відстрочки в застосунку відбувається автоматично — завдяки обміну даними між державними реєстрами. Для батьків дітей з інвалідністю система перевіряє інформацію з реєстрів Мінсоцполітики, ДРАЦС та Пенсійного фонду. Процес зазвичай триває лише кілька годин і не потребує збору довідок. Резерв+ дозволяє отримати рішення прозоро, швидко та без зайвої бюрократії.