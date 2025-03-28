Інтерфакс-Україна

Події

23:44 28.03.2025

Ще дві відстрочки запустять у додатку Резерв+ до 8 травня - Черногоренко

1 хв читати

Ще дві відстрочки з'являться у мережевому застосунку Резерв+ до 8 травня, повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко у Facebook.

За інформацією заступниці міністра цього тижня запрацювали відстрочки для людей з інвалідністю без пенсійного посвідчення. До 8 травня заплановано активувати відстрочки ще для двох категорій військовозобов'язаних.

1. Люди з тимчасовою непридатністю до військової служби від 6 до 12 місяців. Ця відстрочка надаватиметься на підставі висновку ВЛК.

2. Люди, які мають дружину/чоловіка в війську та дитину до 18 років.

"Запуск відстрочок — процес об’ємний і багаторівневий. Необхідно погодити доступ до реєстрів різних міністерств та організацій, налагодити взаємодію між ними, зрозуміти, який шлях отримання треба пропрацювати, щоб відстрочка генерувалася належним чином", - зазначає Черногоренко.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1ChfKAnjzA/

Теги: #відстрочки #плюс #резерв

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:02 26.03.2025
Міноборони анонсувало запуск нових відстрочок в "Резерв+" з 26 березня

Міноборони анонсувало запуск нових відстрочок в "Резерв+" з 26 березня

18:58 18.03.2025
У Резерв+ контрактники можуть обирати місце проходження ВЛК - Міноборони

У Резерв+ контрактники можуть обирати місце проходження ВЛК - Міноборони

13:35 14.03.2025
Міносвіти, Мінсоцполітики і Мінкультури все ще не запустили роботу кадрових резервів для роботи на деокупованих територіях

Міносвіти, Мінсоцполітики і Мінкультури все ще не запустили роботу кадрових резервів для роботи на деокупованих територіях

16:33 13.03.2025
Речник Генштаба ЗСУ: Красильникова призначать на іншу посаду, у ЗСУ "цінують досвід"

Речник Генштаба ЗСУ: Красильникова призначать на іншу посаду, у ЗСУ "цінують досвід"

22:16 08.02.2025
В Міноборони сподіваються на відновлення роботи "Резерв+" у неділю

В Міноборони сподіваються на відновлення роботи "Резерв+" у неділю

16:31 09.01.2024
"НВП "ЕНЕРГО-ПЛЮС" вийшло на ринок Європи завдяки співпраці з польським виробником електрообладнання Twerd

"НВП "ЕНЕРГО-ПЛЮС" вийшло на ринок Європи завдяки співпраці з польським виробником електрообладнання Twerd

ВАЖЛИВЕ

Кількість поранених внаслідок масованої атаки російських БпЛА в Дніпрі зросла до 21 – ДСНС

Кількість загиблих внаслідок масованої атаки російських БпЛА в Дніпрі зросла до чотирьох – ОВА

МВФ завершив 7-й перегляд програми EFF для України і виділяє 8-й транш $0,4 млрд

Генштаб: завдано авіудару по ПП "Погар" у Брянський області РФ

На Ставці обговорювали ракетну програму та виробництво власних ЗРК

ОСТАННЄ

Окупанти втратили впродовж доби 1740 військовослужбовців

29 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Кількість поранених внаслідок масованої атаки російських БпЛА в Дніпрі зросла до 21 – ДСНС

Кількість загиблих у М'янмі внаслідок потужного землетрусу зросла до 694 осіб – ЗМІ

У Чорному морі – два ворожі кораблі - ВМС ЗСУ

Білоруська опозиціонерка Анжеліка Мельникова зникла з Польщі – ЗМІ

Компанія-розробник штучного інтелекту, яка належить Ілону Маску придбала його ж соцмережу X

Окружний суддя призупинив закриття "Голосу Америки" - ЗМІ

Кількість загиблих внаслідок масованої атаки російських БпЛА в Дніпрі зросла до чотирьох – ОВА

Кількість загиблих внаслідок масованої атаки російських БпЛА в Дніпрі зросла до чотирьох – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА