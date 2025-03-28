Ще дві відстрочки запустять у додатку Резерв+ до 8 травня - Черногоренко

Ще дві відстрочки з'являться у мережевому застосунку Резерв+ до 8 травня, повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко у Facebook.

За інформацією заступниці міністра цього тижня запрацювали відстрочки для людей з інвалідністю без пенсійного посвідчення. До 8 травня заплановано активувати відстрочки ще для двох категорій військовозобов'язаних.

1. Люди з тимчасовою непридатністю до військової служби від 6 до 12 місяців. Ця відстрочка надаватиметься на підставі висновку ВЛК.

2. Люди, які мають дружину/чоловіка в війську та дитину до 18 років.

"Запуск відстрочок — процес об’ємний і багаторівневий. Необхідно погодити доступ до реєстрів різних міністерств та організацій, налагодити взаємодію між ними, зрозуміти, який шлях отримання треба пропрацювати, щоб відстрочка генерувалася належним чином", - зазначає Черногоренко.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1ChfKAnjzA/