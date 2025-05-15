Стармер звинувачує Путіна в затягуванні часу на шляху до перемир’я

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Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер звинуватив Володимира Путіна в тому, що він "стоїть на шляху" до припинення вогню між Росією та Україною, адже російський очільник відмовився зустрітися з Володимиром Зеленським для мирних переговорів у Туреччині, повідомляє The Guardian у п'ятницю.

"Те, що сталося сьогодні, є ще одним доказом того, що саме Путін затягує час. Саме Путін є причиною затримки з припиненням вогню. Україна вже давно, ще кілька місяців тому, чітко заявила, що вона хоче 30-денного безумовного припинення вогню, і ми давно говорили, що саме Путін стоїть на шляху до цього миру", - сказав прем'єр-міністр, відповідаючи на запитання журналістів, що він хоче сказати Путіну.