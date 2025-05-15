Інтерфакс-Україна
Події
18:39 15.05.2025

Зеленський та Ердоган обговорили гарантії безпеки в Чорному морі

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Зеленський та Ердоган обговорили гарантії безпеки в Чорному морі
Фото: сайт Президента України

Президенти України та Туреччини Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган в ході зустрічі в Анкарі в четвер, 15 травня, обговорили співпрацю в межах коаліції охочих, безпекові питання та відновлення України, повідомляє Офіс президента.

"Під час зустрічі йшлося про співпрацю в межах коаліції охочих і реалізацію напрацьованих пропозицій. Глава Української держави подякував Туреччині за готовність забезпечити моніторинг припинення вогню, зокрема на морі. Президенти детально обговорили подальші гарантії безпеки, зокрема щодо цивільного судноплавства в Чорному морі. Окрема увага – морському розмінуванню в межах діяльності України, Туреччини, Болгарії та Румунії", - вказується у повідомленні.

Серед інших тем зустрічі – відбудова України та можлива участь турецьких компаній у цьому процесі. Глави держав приділили окрему увагу підготовці міжнародної Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 10–11 липня в Римі. Туреччина буде представлена.

Крім того, Зеленський і Ердоган обговорили розвиток двосторонньої співпраці між державами, зокрема в оборонній сфері.

Теги: #ердоган #безпека #чорне_море #зеленський

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