Інтерфакс-Україна
Події
17:58 15.05.2025

Зеленський переконаний, що у разі зустрічі з Путіним він би домовився з ним про припинення вогню

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Зеленський переконаний, що у разі зустрічі з Путіним він би домовився з ним про припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський заявляє про відсутність аргументів, які б завадили домовленості про припинення вогню в разі прямих перемовин з Володимиром Путіним.

"Шлях, коли росіяни кажуть – давайте вже про прямі перемовини – я вважаю, що він правильний… Якщо я б зустрічався на рівні лідерів, я упевнений, що немає аргументів, щоб не домовитись спробувати на якийсь термін, домовитись про припинення вогню. І я думаю, що ми б з таким результатом точно вийшли. А може, ще з якимось результатом, не можу сказати", - сказав Зеленський на пресконференції в Анкарі в четвер.

Теги: #переговори #припинення_вогню

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