Рютте: З врегулюванням чи без нього союзники підтвердили довгострокову підтримку НАТО України

Союзники по альянсу підтвердили: з врегулюванням чи без нього – довгострокова підтримка України з боку НАТО буде важливою для забезпечення міцного миру, заявляє генеральний секретар альянсу Марк Рютте.

У четвер в Анталії (Туреччина) на пресконференції, яка відбулася по завершенню неформального засідання міністрів оборони країн-членів НАТО, він повідомив, що питання війни, яку проти України веде Росія, стояло на порядку денному глав зовнішньополітичних відомств.

"Ми підтвердили нашу повну підтримку невідкладних зусиль президента Трампа щодо якомога скорішого завершення війни. Це пріоритет, який ми всі поділяємо. Ми підтвердили нашу довгострокову підтримку України. Йдеться не про розпалювання війни. Йдеться про те, щоб забезпечити, щоб Україна могла захищати себе сьогодні та в майбутньому. І з врегулюванням чи без нього, очевидно, що наша підтримка України й надалі буде важливою для забезпечення міцного миру", - сказав Рютте.

При цьому генсек НАТО висловив переконання, що такі заходи, як збільшення інвестицій в оборону, посилення оборонно-промислового потенціалу та постійна підтримка України "допоможуть захистити стабільність у нашому євроатлантичному регіоні".