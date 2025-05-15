Інтерфакс-Україна
Події
15:02 15.05.2025

Рютте: З врегулюванням чи без нього союзники підтвердили довгострокову підтримку НАТО України

1 хв читати
Рютте: З врегулюванням чи без нього союзники підтвердили довгострокову підтримку НАТО України

Союзники по альянсу підтвердили: з врегулюванням чи без нього – довгострокова підтримка України з боку НАТО буде важливою для забезпечення міцного миру, заявляє генеральний секретар альянсу Марк Рютте.

У четвер в Анталії (Туреччина) на пресконференції, яка відбулася по завершенню неформального засідання міністрів оборони країн-членів НАТО, він повідомив, що питання війни, яку проти України веде Росія, стояло на порядку денному глав зовнішньополітичних відомств.

"Ми підтвердили нашу повну підтримку невідкладних зусиль президента Трампа щодо якомога скорішого завершення війни. Це пріоритет, який ми всі поділяємо. Ми підтвердили нашу довгострокову підтримку України. Йдеться не про розпалювання війни. Йдеться про те, щоб забезпечити, щоб Україна могла захищати себе сьогодні та в майбутньому. І з врегулюванням чи без нього, очевидно, що наша підтримка України й надалі буде важливою для забезпечення міцного миру", - сказав Рютте.

При цьому генсек НАТО висловив переконання, що такі заходи, як збільшення інвестицій в оборону, посилення оборонно-промислового потенціалу та постійна підтримка України "допоможуть захистити стабільність у нашому євроатлантичному регіоні".

Теги: #рютте #нато #підтримка_україни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:26 15.05.2025
Генсек НАТО незадоволений рівнем делегації РФ у Стамбулі

Генсек НАТО незадоволений рівнем делегації РФ у Стамбулі

19:35 14.05.2025
США виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО в червні

США виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО в червні

19:01 14.05.2025
Україна може розраховувати на підтримку НАТО на шляху до справедливого і тривалого миру - Рютте

Україна може розраховувати на підтримку НАТО на шляху до справедливого і тривалого миру - Рютте

18:48 14.05.2025
Сибіга обговорив з генсеком НАТО "інтенсивну дипломатію" цього тижня

Сибіга обговорив з генсеком НАТО "інтенсивну дипломатію" цього тижня

17:10 14.05.2025
У наступні 2 тижні є можливість справді покращити ситуацію в Україні – генсек НАТО

У наступні 2 тижні є можливість справді покращити ситуацію в Україні – генсек НАТО

17:09 12.05.2025
У Литві стартували навчання Tvirtas skydas за участю військовослужбовців інших країн НАТО

У Литві стартували навчання Tvirtas skydas за участю військовослужбовців інших країн НАТО

17:56 11.05.2025
Рубіо відвідає Туреччину 14–16 травня для зустрічі очільників МЗС країн НАТО, говоритимуть про Україну

Рубіо відвідає Туреччину 14–16 травня для зустрічі очільників МЗС країн НАТО, говоритимуть про Україну

15:34 09.05.2025
Канцлер Німеччини Мерц: Україна може стати членом ЄС до членства в НАТО

Канцлер Німеччини Мерц: Україна може стати членом ЄС до членства в НАТО

16:31 27.03.2025
Європейські лідери домовилися продовжувати підтримку України

Європейські лідери домовилися продовжувати підтримку України

22:04 28.02.2025
Глава МЗС Нідерландів у розмові з Сибігою запевнив у повній підтримці України

Глава МЗС Нідерландів у розмові з Сибігою запевнив у повній підтримці України

ВАЖЛИВЕ

Розпочалася зустріч Зеленського з Ердоганом

Від України на перемовини в Туреччину прибули представники МЗС, Міноборони і військових розвідок – Зеленський

Рівень делегації РФ на перемовинах у Туреччині ще не відомий, але поки схожий на бутафорський, - Зеленський

Переговори в Стамбулі перенесено на другу половину дня з ініціативи турецької сторони, повідомляють в РФ

РНБО спростовує інформацію про початок перемовин у Туреччині о 10-й годині

ОСТАННЄ

До України з Німеччини екстрадували підозрюваного в шахрайстві на 4 млн грн

Трамп заявив, що в Україні "нічого не станеться" до його зустрічі з Путіним

Виліт літака Зеленського з Анкари до Стамбулу запланований на 16:00

У Херсоні загинула жінка через артобстріл окупантів

На зустрічі із Зеленським Ердоган наголосить на підході Туреччини до негайного припинення вогню та початку мирних переговорів

Планів приїзду Путіна в Туреччину зараз немає, заявили в Кремлі

У МЗС України відповіли на особисті випади Захарової на адресу Зеленського

Розпочалася зустріч Зеленського з Ердоганом

Керівництво держави, політики, громадські діячі у День вишиванки поширюють у соцмережах світлини у вишитому вбранні

Викрито екскерівників Запоріжжяобленерго, які завдали збитків компанії на 730 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА