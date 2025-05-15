Інтерфакс-Україна
Події
13:49 15.05.2025

Розпочалася зустріч Зеленського з Ердоганом

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Розпочалася зустріч Зеленського з Ердоганом
Фото: https://www.president.gov.ua/news/all

Розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, передає Anadolu.

"У президентському комплексі в Анкарі почалася зустріч президентів України та Туреччини", - повідомляє агенція у четвер.

Як зазначає CNN, запланованої зустрічі між Україною та РФ у Туреччині поки немає. Співрозмовник CNN у міністерстві надав інформацію щодо того, які міжнародні представники та де перебувають у Туреччині: "технічна" російська делегація перебуває в Стамбулі; деякі американські урядовці перебувають у Стамбулі; президент України Володимир Зеленський перебуває в Анкарі і та проводить зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом; в Анталії триває зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО.

Як фіксує Сlash Report на фото у соцмережі Х, у переговорах з турецькою стороною, окрім Зеленського, братимуть участь очільник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров.

Теги: #ердоган #зеленський

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