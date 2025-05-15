Інтерфакс-Україна
Події
10:41 15.05.2025

Литовські ЗС провели бойові стрільби з використанням новітніх протитанкових керованих ракет

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Литовські ЗС провели бойові стрільби з використанням новітніх протитанкових керованих ракет

Литовські військові провели перші бойові стрільби протитанковими ракетами нового покоління SPIKE LR2, повідомила пресслужба Міноборони Литви.

"Перші бойові постріли новими протитанковими керованими ракетами SPIKE LR2 було здійснено на полігоні імені генерала Сильвестра Жукаускаса в Пабраді солдатами піхотного батальйону імені Великого князя Альгірдаса", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони Литви наголосили, що "це важливий крок у процесі модернізації Збройних сил Литви, що істотно зміцнює можливості протитанкових засобів і загальну бойову готовність, а також підвищує потенціал стримування і надійність оборони в контексті колективної безпеки НАТО".

SPIKE LR2 - багатоцільова протитанкова керована ракета п'ятого покоління великої дальності (до 5,5 км), розроблена ізраїльською військовою компанією Rafael Advanced Defense Systems. Призначена для боротьби з танками, броньованими інженерними спорудами тощо.

Багатоканальна електронно-оптична система наведення дає змогу застосовувати ракети як у денному, так і в інфрачервоному режимах, бойові частини здатні долати активний і пасивний бронезахист, включно з динамічним. Є можливість коригувати траєкторію в польоті, а також припиняти атаку.

У Збройних силах Литви цими ракетами оснащуються бойові машини піхоти Vilkas.

Полігон в Пабраді - за 15 км від кордону з Білоруссю.

Теги: #литва #стрільби #збройні_сили

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