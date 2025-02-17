Європа має знайти можливість створити структуру Збройних сил, там мають бути присутні сильні армії - Зеленський

Структура потенційних Збройних сил Європи повинна базуватися на тому, що в ній є найбільша армія України, і у цій структурі мають бути сильні армії, здатні захищати Європу, заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання кореспондента "Інтерфакс-Україна".

"Я розумію, поки що не всім зрозуміло щодо структури, але над цим треба працювати. Структура повинна базуватись на тому, що є найбільша армія, і ця армія в Україні. І Європа повинна знайти можливість створити таку структуру з назвою Збройні сили Європи або по-іншому, але головне, щоб там були присутні сильні армії Європи, які би захищали всю Європу", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у понеділок.

Водночас, президент заявив, що ніхто не виключає НАТО, адже це найважливіший безпековий союз.

Окрім того, Зеленський зауважив загрозу у тому, якщо США буде відходити від близького союзництва з Європою, оскільки цим може скористатися Росія.

"У будь-якому випадку Європа вже знає, що вона повинна стати сильнішою, їй потрібно змінюватися, їй потрібно зростати в захисті, в зброї, в штучному інтелекті, в безпеці харчової продукції, агро, а також енергетиці", - додав президент.