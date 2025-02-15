Інтерфакс-Україна
Події
11:51 15.02.2025

Я вірю в Європу і закликаю вас діяти і будувати Збройні сили Європи – Зеленський

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Я вірю в Європу і закликаю вас діяти і будувати Збройні сили Європи – Зеленський

Європа повинна діяти заради спільного майбутнього, однак їй потрібна власна армія, повинні бути створені Збройні сили Європи, заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на основній сесії Мюнхенської конференції з безпеки.

"Я вірю в Європу. І ви повинні вірити. І я закликаю вас діяти - заради себе і заради Європи - людей Європи, ваших народів, ваших домівок, ваших дітей і нашого спільного майбутнього. Для цього Європа має стати самодостатньою - об'єднаною спільною силою, українською та європейською", - сказав він.

За словами президента, не можна виключити можливість того, що США може сказати "ні" Європі в питаннях, які їй загрожують.

"Багато лідерів говорили про те, що Європі потрібна власна армія - Армія Європи. Я вважаю, що цей час настав. Збройні сили Європи повинні бути створені. Це не складніше, ніж твердо стояти проти російських нападів – як ми вже зробили", - зауважив Зеленський.

Він додав, що йдеться не лише про збільшення витрат на оборону у відсотках до ВВП. "Гроші потрібні, так – але самі по собі гроші не зупинять напад ворога. Люди і зброя не даються задарма, але знову ж таки, справа не лише в бюджеті. Справа в усвідомленні людьми необхідності захищати власний дім", - пояснив президент.

Окрім того, щоб зупинити РФ без української армії, європейських армій буде недостатньо. "Тільки наша армія в Європі має справжній, сучасний бойовий досвід. Але однієї нашої армії теж недостатньо. Нам потрібно те, що можете надати ви. Зброя. Навчання. Санкції. Фінансування. Політичний тиск. І єдність", - додав президент.

Зеленський наголосив, що 3 роки повномасштабної війни довели, що вже є фундамент для об'єднаних європейських збройних сил. "І тепер, коли ми ведемо цю війну і закладаємо основу для миру і безпеки, ми повинні будувати Збройні сили Європи", - сказав він.

Під час виступу президента його промова кілька разів переривалася оплесками.

Теги: #мюнхенська_конференція #європа #зеленський #збройні_сили

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