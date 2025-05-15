Україна виконала всі необхідні передумови для відкриття 1-го переговорного Кластеру про вступ до ЄС - Стефанішина

Україна виконала всі необхідні передумови для відкриття першого переговорного Кластеру про вступ в Європейський Союз, заявила віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина.

"Україна виконала всі необхідні передумови для відкриття першого Кластеру в межах переговорів про вступ та незабаром подасть відповідні документи на розгляд ЄС", - йдеться в повідомленні Офісу віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції за результатами онлайн-виступу Стефанішиної на заході "Reconstruction Talks: Ukraine on the EU Accession Track", організованому групою Renew Europe в Європарламенті, в Брюсселі.

Віцепремʼєрка підкреслила, що політика розширення має стати дійсно пріоритетним напрямком для нової Європейської комісії.

Водночас вона зауважила, що шлях до вступу в ЄС – достатньо бюрократичний процес.

"Ми повинні пам'ятати, що він не може бути надто легким для країни, але й не повинен бути надто складним, зокрема в контексті ухвалення рішень з боку країн-членів Європейського Союзу", - додала Стефанішина.

Як повідомлялося, 14 травня Кабінет міністрів затвердив дорожні карти, які потрібні для відкриття першого кластеру в передвступних перемовинах України та Європейського Союзу.