У Німеччині можуть відновити призов, якщо не вистачить охочих йти в армію добровільно

Німеччина може повернутися до загального військового обов’язку, якщо кількість охочих служити в армії виявиться недостатньою, попередив міністр оборони Борис Пісторіус у середу, повідомляє Politico.

У своїй першій промові в Бундестазі після формування нового уряду Пісторіус заявив, що цього року розпочнеться нова програма добровільного військового набору з метою відновлення чисельності армії, яка наразі недоукомплектована.

"Ми домовилися, що спочатку будемо покладатися на волонтерство - службу, яка від самого початку добровільна і покликана заохочувати молодих людей служити своїй країні…Акцент також робиться на "спочатку", на випадок, якщо ми не зможемо набрати достатньо добровольців", - заявив Пісторіус.

Міністр оборони повідомив, що в Бундесвері налічується близько 181 500 військовослужбовців, які перебувають на дійсній службі, що значно менше від запланованої кількості в 203 000 осіб до 2031 року.

Незважаючи на зростання набору на 20% на початку 2025 року, він попередив: "у нас, як і раніше, занадто мало людей для того, чого повинні досягти наші збройні сили".

Як повідомляється, Німеччина призупинила обов'язкову військову службу в 2011 році. Її відновлення ознаменувало б собою серйозний поворот у політиці, викликаний зростаючою загрозою з боку Росії в поєднанні зі зростаючою занепокоєністю щодо надійності гарантій безпеки США за президента Дональда Трампа.