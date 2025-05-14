Зеленський призначив Джелялова послом у Туреччині

Президент України Володимир Зеленський призначив Нарімана Джелялова надзвичайним і повноважним послом України в Турецькій Республіці.

Відповідний указ №305/2025 від 14 травня оприлюднено на сайті президента України.

Наріман Джелял (Джелялов) , 1980 р.н., український кримськотатарський політик, викладач, політолог та журналіст. Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу (з 2013 року). 2005 року закінчив Одеський національний університет за спеціальністю "Політологія". Працював ведучим на телеканалі "ATR". У 2021 році Джелялу окупаційна російська влада в Криму висунула підозру в "диверсії", Джелял опинився під арештом. В ув'язненні Джелял писав статті, де аналізував ситуацію в Криму після російської окупації. 28 червня 2024 року Нарімана Джеляла вдалося повернути в Україну.