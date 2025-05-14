Україна може розраховувати на підтримку НАТО на шляху до справедливого і тривалого миру - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час зустрічі з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою запевнив у підтримці Києва з боку Альянсу на шляху до справедливого і тривалого миру.

"Важливо поспілкуватися з Андрієм Сибігою. Україна може розраховувати на подальшу підтримку НАТО на шляху до справедливого і тривалого миру", - написав Рютте у соцмережі Х.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ країн НАТО зберуться в Анталії, (Туреччина), 14-15 травня на неформальну зустріч.

МЗС України повідомило, що 14 травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перебуватиме в Анталії, на запрошення турецького колеги Хакана Фідана.