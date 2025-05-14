У Сумах 1 загиблий, 7 поранених, з них 3 у важкому стані – обладміністрація

Одна людина загинула, сім отримали поранення внаслідок ракетного удару російських окупантів по території Сумської громади в середу вдень, повідомляється в телеграм-каналі Сумської обласної адміністрації.

"Одна людина загинула, семеро – поранені внаслідок ракетного удару росіян по обʼєкту промисловості у Сумській громаді Троє поранених у вкрай важкому стані. Щирі співчуття близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.

Раніше очільник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив про одного загиблого внаслідок ракетного удару по об’єкту промислової інфраструктури у Сумах, а також про постраждалих, кількість яких не уточнювалась.