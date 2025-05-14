Інтерфакс-Україна
Події
16:15 14.05.2025

У Сумах 1 загиблий, 7 поранених, з них 3 у важкому стані – обладміністрація

1 хв читати

Одна людина загинула, сім отримали поранення внаслідок ракетного удару російських окупантів по території Сумської громади в середу вдень, повідомляється в телеграм-каналі Сумської обласної адміністрації.

"Одна людина загинула, семеро – поранені внаслідок ракетного удару росіян по обʼєкту промисловості у Сумській громаді Троє поранених у вкрай важкому стані. Щирі співчуття близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.

Раніше очільник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив про одного загиблого внаслідок ракетного удару по об’єкту промислової інфраструктури у Сумах, а також про постраждалих, кількість яких не уточнювалась.

Теги: #поранені #загиблий #ракетний_удар #суми

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:10 14.05.2025
Відомо про загиблого внаслідок ракетного удару РФ по промисловому об'єкту в Сумах – МВА

Відомо про загиблого внаслідок ракетного удару РФ по промисловому об'єкту в Сумах – МВА

15:21 14.05.2025
Армія РФ ударила по промисловому об'єкту в Сумах – міська влада

Армія РФ ударила по промисловому об'єкту в Сумах – міська влада

09:36 14.05.2025
Внаслідок удару БПЛА по Сумах загинула людина, ще дві зазнали поранень

Внаслідок удару БПЛА по Сумах загинула людина, ще дві зазнали поранень

13:54 07.05.2025
У Сумах планується збудувати 4 "підземних школи"

У Сумах планується збудувати 4 "підземних школи"

23:19 06.05.2025
Рятувальники ліквідували пожежу на місці удару ворога в Сумах – ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежу на місці удару ворога в Сумах – ДСНС

21:16 06.05.2025
В Сумах 7 і 8 травня оголошені днями жалоби

В Сумах 7 і 8 травня оголошені днями жалоби

19:56 06.05.2025
У Сумах вже три жертви: Чоловік та хлопчик померли в лікарні

У Сумах вже три жертви: Чоловік та хлопчик померли в лікарні

18:44 06.05.2025
Дитина загинула через удар балістикою по передмістю Сум, відомо також про 6 поранених, більшість з них — діти

Дитина загинула через удар балістикою по передмістю Сум, відомо також про 6 поранених, більшість з них — діти

15:37 04.05.2025
Чоловік загинув у неділю через ворожій обстріл на Дніпропетровщині

Чоловік загинув у неділю через ворожій обстріл на Дніпропетровщині

21:52 02.05.2025
У Херсонській області мирний житель загинув внаслідок підриву на міні

У Херсонській області мирний житель загинув внаслідок підриву на міні

ВАЖЛИВЕ

Відомо про загиблого внаслідок ракетного удару РФ по промисловому об'єкту в Сумах – МВА

Армія РФ ударила по промисловому об'єкту в Сумах – міська влада

У Раді Європи дали "зелене світло" створенню Спеціального трибуналу за злочини агресії, скоєні росіянами

Сильний вітер очікується в Україні в четвер, у Карпатах дощ і мокрий сніг

В Іспанії затримано колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського, обвинуваченого в завданні збитків державі на 17,4 млн грн

ОСТАННЄ

Директор НАБУ: до нас немає претензій щодо морального відшкодування через незаконні слідчі дії

Два ПП на кордоні зі Словаччиною і Угорщиною ненадовго призупинять роботу через підключення резервного живлення

Білецький про високотехнологічне оснащення армії: 80 млрд, щоб закрити весь фронт

Трамп заявив, що чекає "хороших новин" щодо врегулювання російсько-української війни у найближчі дні

Евакуація дітей завершена в 7 селах Синельниківського району

Основні сесії НМТ триватимуть до 25 червня - УЦОЯО

Барро: 17-й пакет санкцій ЄС проти РФ стосується 194 нафтових танкерів, 31 постачальника зброї та банків, а також 26 осіб

Рада продовжила роботу ТСК щодо порушень у тарифній політиці в енергетиці й заслухає її звіт до 30 жовтня

Сибіга розпочав візит до Туреччини із переговорів з Фіданом

Папа Римський: Святий Престол відкритий надати простір для того, щоб вороги зустрілися й подивилися у вічі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА